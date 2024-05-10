Делле Виктор Яковлевич 13.05.1882 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Делле Виктор Яковлевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

13.05.1882 ст.

Дата смерти

17.08.1886 ст.

Пол

Мужской

Отец

Между 1826 и 1826 г.р.

Мать

1861 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
13.05.1882 ст.

Отец: Делле Яков Августович

Мать: Дмитриева (Делле) (Потемкина) Мария Львовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крещение
23.05.1882 ст.
Церковь Константина и Елены, Гимназия Императорского Человеколюбивого общества, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Крещение совершил прот. Иоанн Полисадов с диаконом Димитрием Дубравицким
Смерть
17.08.1886 ст.
Пестка, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: От брюшного тифа | ГАПО - Государственный Архив Псковской Области | https://archive.pskov.ru/ | Фонд 39, Опись 22, Дело 636 - Метрическая книга Успенской церкви в с. Лосицы за 1886 год... Показать все

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