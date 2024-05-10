Делле Виктор Яковлевич
Место рождения
Дата рождения13.05.1882 ст.
Дата смерти17.08.1886 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1882 ст.
Крещение
23.05.1882 ст.
Церковь Константина и Елены, Гимназия Императорского Человеколюбивого общества, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Крещение совершил прот. Иоанн Полисадов с диаконом Димитрием Дубравицким
Смерть
17.08.1886 ст.
Пестка, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: От брюшного тифа | ГАПО - Государственный Архив Псковской Области | https://archive.pskov.ru/ | Фонд 39, Опись 22, Дело 636 - Метрическая книга Успенской церкви в с. Лосицы за 1886 год... Показать все