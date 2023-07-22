(Фефилова) Мелания Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фефилова) Мелания Елисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Фефилов Елисей Андреевич

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно