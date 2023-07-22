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(Фефилова) Мелания Елисеевна
(Фефилова) Мелания Елисеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1894
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Фефилов Елисей Андреевич
1857 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец:
Фефилов Елисей Андреевич
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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