Акулина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Михайлова

Место рождения

дер. Митино

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Иванов Михайло

Мать: не указана

дер. Митино
Рождение ребёнка
1782

Сын: Иван Михайлов больший

Отец ребёнка: Михаил Михайлов меньшой

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Иван Михайлов меньший

Отец ребёнка: Михаил Михайлов меньшой

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Михайлова Акулина

Отец ребёнка: Михаил Михайлов меньшой

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Б/ф Григорий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Михайлов меньшой

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Михайлов Иосиф

Отец ребёнка: Михаил Михайлов меньшой

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Михайлов меньшой

Смерть
Неизвестно