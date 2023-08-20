Акулина Михайлова
Место рождениядер. Митино
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Иванов Михайло
Мать: не указана
дер. Митино
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Михаил Михайлов меньшой
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Михаил Михайлов меньшой
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Михайлова Акулина
Отец ребёнка: Михаил Михайлов меньшой
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Михаил Михайлов меньшой
Рождение ребёнка
1794
Сын: Михайлов Иосиф
Отец ребёнка: Михаил Михайлов меньшой
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно