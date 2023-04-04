Солодовникова Митрофан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солодовников Федор Митрофанович
Мать ребёнка: Солодовникова Марина
сРжевка Белгородской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солодовников Михаил
Мать ребёнка: Солодовникова Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солодовников Константин Митрофанович
Мать ребёнка: Солодовникова Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Солодовникова Марина
Смерть
Неизвестно