Солодовникова Митрофан Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовникова Митрофан Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солодовников Федор Митрофанович

Мать ребёнка: Солодовникова Марина

сРжевка Белгородской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солодовников Михаил

Мать ребёнка: Солодовникова Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солодовников Константин Митрофанович

Мать ребёнка: Солодовникова Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовникова Марина

Смерть
Неизвестно
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