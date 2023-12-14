Агафья Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1709 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1709 и 1710 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1744 ст.

Сын: Василий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Никитин

Пустошка, Оленинский район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Никитин

Смерть
Неизвестно
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