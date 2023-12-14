Агафья Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1709 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1744 ст.
Сын: Василий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Никитин
Пустошка, Оленинский район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Никитин
Смерть
Неизвестно