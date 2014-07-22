Плотникова (Ососова) Екатерина Ермолаевна
Место рождения
Дата рождения03.12.1946
Дата смерти22.07.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.04.1972
Рождение ребёнка
15.08.1972
Дочь: Гиматова Елена Евгеньевна
Отец ребёнка: Плотников Евгений Николаевич
Рождение ребёнка
08.05.1976
Дочь: Кудашова Анна Евгеньевна
Отец ребёнка: Плотников Евгений Николаевич
Смерть
22.07.2014