Плотникова (Ососова) Екатерина Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова (Ососова) Екатерина Ермолаевна

Место рождения

Быково, Сивинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

03.12.1946

Дата смерти

22.07.2014

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Быково, Сивинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
20.04.1972

Муж: Плотников Евгений Николаевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
15.08.1972

Дочь: Гиматова Елена Евгеньевна

Отец ребёнка: Плотников Евгений Николаевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
08.05.1976

Дочь: Кудашова Анна Евгеньевна

Отец ребёнка: Плотников Евгений Николаевич

Никулино, Добрянский муниципальный район, Пермский край
Смерть
22.07.2014
Никулино, Добрянский муниципальный район, Пермский край
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