Гусева Матрёна Козьмина
Место рожденияс. Ворсма
Дата рождения1704
Дата смерти1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Ворсма
Рождение ребёнка
1738
Сын: Гусев Тимофей Александров
Отец ребёнка: Гусев Александр Козьмин
Рождение ребёнка
1773
Сын: Гусев Василий Александрович
Отец ребёнка: Гусев Александр Козьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1770