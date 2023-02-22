Гусева Матрёна Козьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева Матрёна Козьмина

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Место рождения

с. Ворсма

Дата рождения

1704

Дата смерти

1770

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1698 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Ворсма
Рождение ребёнка
1738

Сын: Гусев Тимофей Александров

Отец ребёнка: Гусев Александр Козьмин

Рождение ребёнка
1773

Сын: Гусев Василий Александрович

Отец ребёнка: Гусев Александр Козьмин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Александр Козьмин

Смерть
1770
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