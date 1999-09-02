Даулетов Тимур Баурджанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даулетов Тимур Баурджанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1999

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

AC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1999

Отец: Даулетов Баурджан

Мать: Даулетова Яна

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