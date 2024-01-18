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(Золотова) Ольга Васильевна

Место рождения

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское

Дата рождения

28.06.1905

Дата смерти

05.07.1905

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1905

Отец: Золотов Василий Григорьевич

Мать: Евфросиния Терентьевна

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Смерть
05.07.1905
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
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