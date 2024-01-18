(Золотова) Ольга Васильевна
Место рожденияМосковская область, Воскресенский Район, село Барановское
Дата рождения28.06.1905
Дата смерти05.07.1905
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1905
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Смерть
05.07.1905
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское