Климина Наталья Павловна
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти1966
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1930
Отец ребёнка: Климин Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Климина Галина Кирилловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климин Алексей Кириллович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1966