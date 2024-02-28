Климина Наталья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимина Наталья Павловна

Климина Наталья Павловна

avatar

Место рождения

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Павел

Мать: не указана

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.08.1930

Сын: Климин Иван Кириллович

Отец ребёнка: Климин Кирилл Иванович

Рождение ребёнка
1934

Сын: Климин Павел Кириллович

Отец ребёнка: не указан

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Климина Галина Кирилловна

Отец ребёнка: не указан

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климин Павел Евграфович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климин Алексей Кириллович

Отец ребёнка: не указан

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климин Кирил Семенович

Смерть
1966
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close