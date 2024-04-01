Майсурадзе (Рыбинцева) Виктория Владимировна
Место рождения
Дата рождения11.07.1972
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1972
Отец: Рыбинцев Владимир Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.01.1992
Дочь: Майсурадзе Алёна Александровна
Отец ребёнка: Майсурадзе Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
14.07.1998
Дочь: Майсурадзе Ольга Александровна
Отец ребёнка: не указан