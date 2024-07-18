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Пужадан Феодор Семенович

Место рождения

Шумшеваши, Аликовский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

08.06.1803

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1803

Отец: Семен Иванович

Мать: Татьяна Никифоровна

Шумшеваши, Аликовский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
22.07.1827

Жена: Анна Гавриловна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Иван Феодорович

Мать ребёнка: Анна Гавриловна

Шумшеваши, Аликовский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
08.03.1832

Дочь: Евдокия Авдотья Феодоровна

Мать ребёнка: Анна Гавриловна

Шумшеваши, Аликовский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1840

Сын: Дмитрий Феодорович

Мать ребёнка: Анна Гавриловна

Шумшеваши, Аликовский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Елена Феодоровна

Мать ребёнка: Анна Гавриловна

Шумшеваши, Аликовский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Между 1841 и 1843

Дочь: Ксения Онисья Феодоровна

Мать ребёнка: Анна Гавриловна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Авдотья Феодоровна

Мать ребёнка: Анна Гавриловна

Шумшеваши, Аликовский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
1853

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