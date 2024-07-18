Пужадан Феодор Семенович
Место рождения
Дата рождения08.06.1803
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1803
Отец: Семен Иванович
Мать: Татьяна Никифоровна
Бракосочетание
22.07.1827
Жена: Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Иван Феодорович
Мать ребёнка: Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
08.03.1832
Дочь: Евдокия Авдотья Феодоровна
Мать ребёнка: Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Дмитрий Феодорович
Мать ребёнка: Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Елена Феодоровна
Мать ребёнка: Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
Между 1841 и 1843
Дочь: Ксения Онисья Феодоровна
Мать ребёнка: Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Авдотья Феодоровна
Мать ребёнка: Анна Гавриловна
Смерть
1853