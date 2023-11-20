Вилягжанин Зиновий Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВилягжанин Зиновий Родионович

Вилягжанин Зиновий Родионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Пол

Мужской

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Вилягжанин Родион Савельевич

Мать: Вилягжанин Евдокия Филипповна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close