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Вилягжанин Зиновий Родионович
Вилягжанин Зиновий Родионович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1793
Пол
Мужской
Отец
Вилягжанин Родион Савельевич
1766 г.р.
Мать
Вилягжанин (Захарова) Евдокия Филипповна
1769 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
IB
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец:
Вилягжанин Родион Савельевич
Мать:
Вилягжанин Евдокия Филипповна
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