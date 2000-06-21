Светляшова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСветляшова Наталья

Светляшова Наталья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1914

Дата смерти

21.06.2000

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1914

Отец: Замяткин Дмитрий

Мать: Дарья

Рождение ребёнка
19.10.1932

Дочь: Демидова Вера

Отец ребёнка: Демидов Изот

Рождение ребёнка
05.03.1935

Дочь: Демидова Раиса

Отец ребёнка: Демидов Изот

Рождение ребёнка
1937

Сын: Демидов Борис

Отец ребёнка: Демидов Изот

Рождение ребёнка
20.02.1940

Дочь: Демидова Зинаида

Отец ребёнка: Демидов Изот

Ошколь, Ширинский район, Республика Хакасия, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демидов Изот

Смерть
21.06.2000
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close