Светляшова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1914
Дата смерти21.06.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1914
Отец: Замяткин Дмитрий
Мать: Дарья
Рождение ребёнка
19.10.1932
Дочь: Демидова Вера
Отец ребёнка: Демидов Изот
Рождение ребёнка
05.03.1935
Дочь: Демидова Раиса
Отец ребёнка: Демидов Изот
Рождение ребёнка
1937
Сын: Демидов Борис
Отец ребёнка: Демидов Изот
Рождение ребёнка
20.02.1940
Дочь: Демидова Зинаида
Отец ребёнка: Демидов Изот
Ошколь, Ширинский район, Республика Хакасия, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Демидов Изот
Смерть
21.06.2000