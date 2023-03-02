(Голованова) Прасковья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Голованова) Прасковья Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1923

Дата смерти

23.11.1992

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1923

Отец: Ковтун Яков

Мать: Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
15.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голованов Василий Иванович

Рождение ребёнка
05.01.1949

Сын: Голованов Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Голованов Василий Иванович

Рождение ребёнка
05.01.1949

Сын: Голованов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Голованов Василий Иванович

Рождение ребёнка
10.09.1955

Сын: Голованов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Голованов Василий Иванович

Смерть
23.11.1992
Яровое, город Яровое, Алтайский край
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