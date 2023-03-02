(Голованова) Прасковья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1923
Дата смерти23.11.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1923
Отец: Ковтун Яков
Мать: Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
15.12.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голованов Василий Иванович
Рождение ребёнка
05.01.1949
Сын: Голованов Юрий Васильевич
Отец ребёнка: Голованов Василий Иванович
Рождение ребёнка
05.01.1949
Сын: Голованов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Голованов Василий Иванович
Рождение ребёнка
10.09.1955
Сын: Голованов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Голованов Василий Иванович
Смерть
23.11.1992
Яровое, город Яровое, Алтайский край