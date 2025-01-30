Афонченкова Валентина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАфонченкова Валентина

Афонченкова Валентина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афонченков Сергей Александрович

Отец ребёнка: Афонченков Александр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афонченков Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
24.11.1964

Сын: Афонченков Владимир Александрович

Отец ребёнка: Афонченков Александр Григорьевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.