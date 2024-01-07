Князев Тимофей Петрович
Место рождениядер. Жон Чубой Балезинского района Удмуртия
Дата рождения20.06.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1933
Отец: Князев Петр Захарович
дер. Жон Чубой Балезинского района Удмуртия
Бракосочетание
07.02.1962
Рождение ребёнка
02.05.1965
Мать ребёнка: Корепанова Анастасия Алексеевна
Верх-Люк, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно