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Князев Тимофей Петрович

Место рождения

дер. Жон Чубой Балезинского района Удмуртия

Дата рождения

20.06.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1933

Отец: Князев Петр Захарович

Мать: Князева Анастасия Павловна

дер. Жон Чубой Балезинского района Удмуртия
Бракосочетание
07.02.1962

Жена: Корепанова Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
02.05.1965

Сын: Князев Юрий Тимофеевич

Мать ребёнка: Корепанова Анастасия Алексеевна

Верх-Люк, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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