Долгинский Григорий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1710
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1685
Сын: Долгинский Андрей Григорьев
Мать ребёнка: Долгинская Агафья Перфильева
Suzdal, Vladimir Oblast Russian Federation
Рождение ребёнка
1691
Сын: Долгинский Фирс Григорьев
Мать ребёнка: Долгинская Агафья Перфильева
Suzdal, Vladimir Oblast Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1710
Souzdal, Oblast de Vladimir Russian Federation