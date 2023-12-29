Долгинский Григорий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгинский Григорий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1710

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1685

Сын: Долгинский Андрей Григорьев

Мать ребёнка: Долгинская Агафья Перфильева

Suzdal, Vladimir Oblast Russian Federation
Рождение ребёнка
1691

Сын: Долгинский Фирс Григорьев

Мать ребёнка: Долгинская Агафья Перфильева

Suzdal, Vladimir Oblast Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1710
Souzdal, Oblast de Vladimir Russian Federation
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