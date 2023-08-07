Ащеулова (Амосова) Лариса Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1969
Отец: Амосов Виктор Георгиевич
Мать: Амосова Любовь Петровна
Рождение ребёнка
03.03.1991
Дочь: Захаржевская Анна Павловна
Отец ребёнка: Ащеулов Павел Николаевич
Рождение ребёнка
15.07.2002
Сын: Ащеулов Александр Павлович
Отец ребёнка: Ащеулов Павел Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно