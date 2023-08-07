Ащеулова (Амосова) Лариса Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ащеулова (Амосова) Лариса Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1969

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1969

Отец: Амосов Виктор Георгиевич

Мать: Амосова Любовь Петровна

Рождение ребёнка
03.03.1991

Дочь: Захаржевская Анна Павловна

Отец ребёнка: Ащеулов Павел Николаевич

Рождение ребёнка
15.07.2002

Сын: Ащеулов Александр Павлович

Отец ребёнка: Ащеулов Павел Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слепов Андрей Севостьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ащеулов Павел Николаевич