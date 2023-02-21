Морозова (Константинова) Анна Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1986
Рождение ребёнка
04.08.2004
Дочь: Алексеева Владлена Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.05.2008
Сын: Константинов Валерий Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.12.2013
Сын: Солдатенков Арсений Андреевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно