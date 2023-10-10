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Солдатова Дарья Семенова

Место рождения

Большой Остров, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

1867

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Остров, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Феодора Екимова

Отец ребёнка: Солдатов Еким Федоров

Рождение ребёнка
1837

Сын: Солдатов Ефим Екимов

Отец ребёнка: Солдатов Еким Федоров

Большой Остров, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Наталия Федорова

Отец ребёнка: Солдатов Еким Федоров

Большой Остров, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Татьяна Федорова

Отец ребёнка: Солдатов Еким Федоров

Большой Остров, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солдатов Еким Федоров

Смерть
1867
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