Солдатова Дарья Семенова
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смерти1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Феодора Екимова
Отец ребёнка: Солдатов Еким Федоров
Рождение ребёнка
1837
Сын: Солдатов Ефим Екимов
Отец ребёнка: Солдатов Еким Федоров
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Наталия Федорова
Отец ребёнка: Солдатов Еким Федоров
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Татьяна Федорова
Отец ребёнка: Солдатов Еким Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1867