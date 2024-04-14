Поздняков Роман Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Поздняков Николай Фролович
Мать: Лукерья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Горявинская Анна Романовна
Мать ребёнка: Позднякова (Попова) Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Семёнова (Позднякова) Мария Романовна
Мать ребёнка: Позднякова (Попова) Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
04.06.1914
Сын: Поздняков Андрей Романович
Мать ребёнка: Позднякова (Попова) Прасковья Ивановна
Смерть
Неизвестно