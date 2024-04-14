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Поздняков Роман Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Поздняков Николай Фролович

Мать: Лукерья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Позднякова (Попова) Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Горявинская Анна Романовна

Мать ребёнка: Позднякова (Попова) Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Семёнова (Позднякова) Мария Романовна

Мать ребёнка: Позднякова (Попова) Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
04.06.1914

Сын: Поздняков Андрей Романович

Мать ребёнка: Позднякова (Попова) Прасковья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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