Василькова (Бортникова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василькова (Бортникова) Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Бортников Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Сын: Васильков Владимир Семёнович

Отец ребёнка: Васильков Семён Савельевич

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Василькова Лариса Сёменовна

Отец ребёнка: Васильков Семён Савельевич

Рождение ребёнка
04.03.1938

Дочь: Ситник Любовь Семёновна

Отец ребёнка: Васильков Семён Савельевич

Русско-Прохоровский, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Анисеня Анна Семёновна

Отец ребёнка: Васильков Семён Савельевич

Смерть
Неизвестно
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