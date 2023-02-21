Василькова (Бортникова) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Бортников Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Сын: Васильков Владимир Семёнович
Отец ребёнка: Васильков Семён Савельевич
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Василькова Лариса Сёменовна
Отец ребёнка: Васильков Семён Савельевич
Рождение ребёнка
04.03.1938
Дочь: Ситник Любовь Семёновна
Отец ребёнка: Васильков Семён Савельевич
Русско-Прохоровский, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Анисеня Анна Семёновна
Отец ребёнка: Васильков Семён Савельевич
Смерть
Неизвестно