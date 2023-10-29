Тимошенко Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошенко Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1963

Отец: Тимошенко Николай Федорович

Мать: Тимошенко Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимошенко Денис Николаевич

Мать ребёнка: Тимошенко Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Быкова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Тимошенко Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимошенко Татьяна

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