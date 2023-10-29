Тимошенко Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1963
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1963
Отец: Тимошенко Николай Федорович
Мать: Тимошенко Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимошенко Денис Николаевич
Мать ребёнка: Тимошенко Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Быкова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Тимошенко Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тимошенко Татьяна