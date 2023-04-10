Эжинова Оюна Шагдаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эжинова Оюна Шагдаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1986

Пол

Женский

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1986

Отец: Дугаржапов Шагдар Раднаевич

Мать: Дугаржапова Цырен-Дэжит Базаровна

Рождение ребёнка
12.05.2010

Дочь: Эжинова Элина Бэликтоевна

Отец ребёнка: Эжинов Бэликто Бабудоржиевич

Рождение ребёнка
03.11.2017

Дочь: Эжинова Юмжана Бэликтоевна

Отец ребёнка: Эжинов Бэликто Бабудоржиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эжинов Бэликто Бабудоржиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эжинов Санжи Бэликтоевич

Отец ребёнка: Эжинов Бэликто Бабудоржиевич

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