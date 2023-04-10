Эжинова Оюна Шагдаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1986
Рождение ребёнка
12.05.2010
Дочь: Эжинова Элина Бэликтоевна
Отец ребёнка: Эжинов Бэликто Бабудоржиевич
Рождение ребёнка
03.11.2017
Дочь: Эжинова Юмжана Бэликтоевна
Отец ребёнка: Эжинов Бэликто Бабудоржиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Эжинов Бэликто Бабудоржиевич