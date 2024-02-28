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Чанчиков Владимир Александрович

Место рождения

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия

Дата рождения

06.02.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1978

Отец: Чанчиков Александр Иннокентьевич

Мать: Манторова Ольга Дмитриевна

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
12.03.2002

Сын: Чанчиков Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Папельницкая Алена Викторовна

Саяногорск, город Саяногорск, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
31.12.2009

Сын: Чанчиков Максим Владимирович

Мать ребёнка: Папельницкая Алена Викторовна

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
24.09.2012

Сын: Чанчиков Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Папельницкая Алена Викторовна

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Папельницкая Алена Викторовна

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