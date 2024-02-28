Чанчиков Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения06.02.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1978
Рождение ребёнка
12.03.2002
Сын: Чанчиков Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Папельницкая Алена Викторовна
Саяногорск, город Саяногорск, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
31.12.2009
Сын: Чанчиков Максим Владимирович
Мать ребёнка: Папельницкая Алена Викторовна
Рождение ребёнка
24.09.2012
Сын: Чанчиков Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Папельницкая Алена Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно