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Кальницкая Ирина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1985

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1985

Отец: Науменко Владимир Иосифович

Мать: Бондаренко Людмила Иосифовна

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