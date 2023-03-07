Денисова Евдокия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова Евдокия Филипповна

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Место рождения

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Бровкина Агриппина Денисова

Отец ребёнка: Денисов Василий Прокофьевич

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Денисов Василий Прокофьевич

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Денисов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Денисов Василий Прокофьевич

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Василий Прокофьевич

Смерть
Неизвестно
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