Денисова Евдокия Филипповна
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Бровкина Агриппина Денисова
Отец ребёнка: Денисов Василий Прокофьевич
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Денисов Василий Прокофьевич
Рождение ребёнка
1780
Сын: Денисов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Денисов Василий Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно