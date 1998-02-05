Лисицына (Тумашова) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисицына (Тумашова) Галина Ивановна

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

27.09.1940

Дата смерти

05.02.1998

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1940

Отец: Тумашов Иван Александрович

Мать: Тумашова (Терехина) Анна

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
1959

Муж: Соловьев Леонид

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
16.12.1959

Дочь: Корнеева (Соловьева) Людмила Леонидовна

Отец ребёнка: Соловьев Леонид

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Бракосочетание
1960

Муж: Лисицын Вячеслав Анатольевич

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Рождение ребёнка
18.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лисицын Вячеслав Анатольевич

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Смерть
05.02.1998
Семей, городская администрация Семей, Абайская область

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