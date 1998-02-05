Лисицына (Тумашова) Галина Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.09.1940
Дата смерти05.02.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1940
Бракосочетание
1959
Муж: Соловьев Леонид
Рождение ребёнка
16.12.1959
Дочь: Корнеева (Соловьева) Людмила Леонидовна
Отец ребёнка: Соловьев Леонид
Бракосочетание
1960
Рождение ребёнка
18.08.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лисицын Вячеслав Анатольевич
Смерть
05.02.1998