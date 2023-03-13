Рязанова (Балакирева) Афимия Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Рязанов Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Рязанов Гаврила Яковлевич
Рождение ребёнка
03.11.1891
Сын: Рязанов Михаил Гаврилович
Отец ребёнка: Рязанов Гаврила Яковлевич
Рождение ребёнка
18.01.1893
Сын: Рязанов Максим Гаврилович
Отец ребёнка: Рязанов Гаврила Яковлевич
Рождение ребёнка
02.11.1893
Дочь: Матрена Гавриловна
Отец ребёнка: Рязанов Гаврила Яковлевич
Рождение ребёнка
22.06.1900
Отец ребёнка: Рязанов Гаврила Яковлевич
Рождение ребёнка
01.07.1902
Отец ребёнка: Рязанов Гаврила Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно