Рязанова (Балакирева) Афимия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанова (Балакирева) Афимия Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Рязанов Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Рязанов Гаврила Яковлевич

Рождение ребёнка
03.11.1891

Сын: Рязанов Михаил Гаврилович

Отец ребёнка: Рязанов Гаврила Яковлевич

Рождение ребёнка
18.01.1893

Сын: Рязанов Максим Гаврилович

Отец ребёнка: Рязанов Гаврила Яковлевич

Рождение ребёнка
02.11.1893

Дочь: Матрена Гавриловна

Отец ребёнка: Рязанов Гаврила Яковлевич

Рождение ребёнка
22.06.1900

Сын: Рязанов Петр Гаврилович

Отец ребёнка: Рязанов Гаврила Яковлевич

Рождение ребёнка
01.07.1902

Сын: Рязанов Петр Гаврилович

Отец ребёнка: Рязанов Гаврила Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рязанов Гаврила Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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