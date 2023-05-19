Василенко (Морошкина) Любовь Феодосиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василенко (Морошкина) Любовь Феодосиевна

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Место рождения

Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ

Дата рождения

20.07.1959

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1959

Отец: Морошкин Феодосий Петрович

Мать: Морошкина Елена Михайловна

Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
31.05.1984

Дочь: Токарь Яна Сергеевна

Отец ребёнка: Василенко Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
25.10.1990

Дочь: Василенко Диана Сергеевна

Отец ребёнка: Василенко Сергей Алексеевич

Карабулак, Ескельдинский район, Жетысуская область
Алматинская обл. п.Карабулак
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василенко Сергей Алексеевич

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