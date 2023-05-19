Василенко (Морошкина) Любовь Феодосиевна
Место рождения
Дата рождения20.07.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1959
Рождение ребёнка
31.05.1984
Дочь: Токарь Яна Сергеевна
Отец ребёнка: Василенко Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
25.10.1990
Дочь: Василенко Диана Сергеевна
Отец ребёнка: Василенко Сергей Алексеевич
Карабулак, Ескельдинский район, Жетысуская область
Алматинская обл. п.Карабулак
Бракосочетание
Неизвестно