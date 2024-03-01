Подтихова (Махина) Федосья Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подтихова (Махина) Федосья Прохоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1780 г.р.

Мать

1784 г.р.

Муж

1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Махин Прохор Аникеевич

Мать: Махина Домна Афанасьевна

Бракосочетание
07.02.1840 ст.

Муж: Подтихов Лукьян

Рассыпное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/e1b024a5-d836-42f2-91e2-49cc14f4fb22/194
Смерть
Неизвестно
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