Подтихова (Махина) Федосья Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Махин Прохор Аникеевич
Мать: Махина Домна Афанасьевна
Бракосочетание
07.02.1840 ст.
Муж: Подтихов Лукьян
Рассыпное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/e1b024a5-d836-42f2-91e2-49cc14f4fb22/194
Смерть
Неизвестно