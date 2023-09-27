Кудайберген — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудайберген

Место рождения

Ташкент

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дарибай

Мать: не указана

Ташкент
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исхак

Мать ребёнка: Назым

Смерть
Неизвестно
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