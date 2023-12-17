Волков Евгений Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Евгений Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1928

Дата смерти

19.01.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова Рафалина (Валентина) Иосифовна

Рождение ребёнка
15.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова Рафалина (Валентина) Иосифовна

Рождение ребёнка
20.07.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова Рафалина (Валентина) Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Рафалина (Валентина) Иосифовна

Смерть
19.01.1979
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
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