Волков Евгений Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1928
Дата смерти19.01.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1955
Рождение ребёнка
15.05.1956
Рождение ребёнка
20.07.1967
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.01.1979
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия