Alina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Alina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1996

Пол

Женский

Отец

1975 г.р.

Мать

1978 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1996

Отец: Yuri

Мать: Irina

Рождение ребёнка
19.02.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Alexey

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