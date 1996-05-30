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Alina
Alina
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.05.1996
Пол
Женский
Отец
Yuri
1975 г.р.
Мать
Irina
1978 г.р.
Дети
Скрыто настройками приватности
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1996
Отец:
Yuri
Мать:
Irina
Рождение ребёнка
19.02.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка:
Alexey
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