Залевский Дионисий Киприянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗалевский Дионисий Киприянович

Залевский Дионисий Киприянович

Место рождения

Чесновский Раковец, Тернопільська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Залевский Кирпиян

Мать: не указана

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Восприемник
14.09.1888 ст.
Чесновский Раковец, Тернопільська область
Крещение Корнилия Демчана Крестьянин села Чесновского Раковца Андрей Максимов Демчан и законная жена его Параскева Киприанова, оба православного вероисповедания Восприемники: крестьянин села Чеснов... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close