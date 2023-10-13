Батраков Пётр Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батраков Пётр Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1753 ст.

Дата смерти

Вычислено 1831 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1732 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1777 г.р.
Вычислено 1779 г.р.

Добавил:

ЮМ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1753 ст.

Отец: Батраков Илья Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1777

Сын: Батраков Михаил Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1779

Сын: Батраков Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Вычислено 1831 ст.
Нестюково, Пермский муниципальный район, Пермский край
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