Батраков Пётр Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1753 ст.
Дата смертиВычислено 1831 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1753 ст.
Отец: Батраков Илья Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1777
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1779
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Вычислено 1831 ст.
Нестюково, Пермский муниципальный район, Пермский край