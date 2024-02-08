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Лацин Иван Семенович
Лацин Иван Семенович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1995
Пол
Мужской
Отец
Лацин Андрей Иванович
1860 г.р.
Мать
Лацина ?
Дети
Не указаны
Добавил:
НТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Лацин Андрей Иванович
Мать:
Лацина ?
Смерть
1995
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