Лацин Иван Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лацин Иван Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лацин Андрей Иванович

Мать: Лацина ?

Смерть
1995
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