Соколова Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смерти1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Василий Федорович
Мать: Александра Петровна
Бракосочетание
1901
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Соколова Мария Семеновна
Отец ребёнка: Соколов Семен Михайлович
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Соколов Семен Михайлович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Соколова Анна Семеновна
Отец ребёнка: Соколов Семен Михайлович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Соколова Антонина Семеновна
Отец ребёнка: Соколов Семен Михайлович
Смерть
1917