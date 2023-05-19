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Соколова Анна Васильевна

Место рождения

Радоли, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

1917

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Василий Федорович

Мать: Александра Петровна

Радоли, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
1901

Муж: Соколов Семен Михайлович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Соколова Мария Семеновна

Отец ребёнка: Соколов Семен Михайлович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Соколов Петр Семенович

Отец ребёнка: Соколов Семен Михайлович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Соколова Анна Семеновна

Отец ребёнка: Соколов Семен Михайлович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Соколова Антонина Семеновна

Отец ребёнка: Соколов Семен Михайлович

Радоли, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
1917
Радоли, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
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