Байдаков Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байдаков Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Байдакова не знаем Борисовна

Мать ребёнка: Байдакова неизветсно неизветсно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Байдакова неизветсно неизветсно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байдаков не знаем Борисович

Мать ребёнка: Байдакова Антонина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байдаков сын 2 Борисович

Мать ребёнка: Байдакова Антонина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Байдакова Антонина Михайловна

Смерть
Неизвестно