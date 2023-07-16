Байдаков Борис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Байдакова не знаем Борисовна
Мать ребёнка: Байдакова неизветсно неизветсно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байдаков не знаем Борисович
Мать ребёнка: Байдакова Антонина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Байдакова Антонина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно