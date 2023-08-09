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Лунев Сидор Дмитриев

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1694

Дата смерти

1762

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694

Отец: Лунев Дмитрий Макаров

Мать: ?

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Лунев Никифор Сидоров

Мать ребёнка: Лунева Татьяна Осипова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Лунев Ермил (Еремей) Сидоров

Мать ребёнка: Лунева Татьяна Осипова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Лунев Корней Сидоров

Мать ребёнка: Лунева Татьяна Осипова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1735

Дочь: Авдотья (Евдокия) Сидорова

Мать ребёнка: Лунева Татьяна Осипова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Упоминание
1744
Ивановская, Егорьевск, Московская область
ф.203, оп.747, д. 99 Исповедные ведомости Сергиевской церкви с. Ивановского 1744 | <p> Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Смерть
1762
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино