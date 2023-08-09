Лунев Сидор Дмитриев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1694
Дата смерти1762
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694
Отец: Лунев Дмитрий Макаров
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1714
Мать ребёнка: Лунева Татьяна Осипова
Рождение ребёнка
Около 1724
Сын: Лунев Ермил (Еремей) Сидоров
Мать ребёнка: Лунева Татьяна Осипова
Рождение ребёнка
Около 1732
Сын: Лунев Корней Сидоров
Мать ребёнка: Лунева Татьяна Осипова
Рождение ребёнка
Около 1735
Дочь: Авдотья (Евдокия) Сидорова
Мать ребёнка: Лунева Татьяна Осипова
Упоминание
1744
Ивановская, Егорьевск, Московская область
ф.203, оп.747, д. 99 Исповедные ведомости Сергиевской церкви с. Ивановского 1744 | <p> Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Смерть
1762
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино