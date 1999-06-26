Подолякина (Тарамакина) Евгения
Место рождения
Дата рождения15.10.1924
Дата смерти26.06.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1924
Отец: Тарамакин Иван
Мать: Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Отец ребёнка: Подолякин Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Подолякин Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир
Отец ребёнка: Подолякин Роман
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Подолякин Роман
Смерть
26.06.1999