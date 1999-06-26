Подолякина (Тарамакина) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подолякина (Тарамакина) Евгения

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Место рождения

Долгий Луг, Мордвиновская волость, Гороховецкий уезд

Дата рождения

15.10.1924

Дата смерти

26.06.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1924

Отец: Тарамакин Иван

Мать: Анастасия

Долгий Луг, Мордвиновская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Отец ребёнка: Подолякин Роман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Подолякин Роман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Отец ребёнка: Подолякин Роман

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подолякин Роман

Смерть
26.06.1999
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