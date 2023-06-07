Матвеев Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеев Геннадий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: Матвеева Елизавета Васильевна