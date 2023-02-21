Перекина (Меркулова) Матрёна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перекина (Меркулова) Матрёна Ивановна

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Место рождения

Курская область, Троснянский район, село Ломовец

Дата рождения

После 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

После 1920 г.р.

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1890

Отец: Меркулов Иван

Мать: не указана

Курская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
После 1920

Дочь: Перекина Надежда

Отец ребёнка: не указан

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Смерть
Неизвестно
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