Пряхин Макар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пряхин Макар

Место рождения

х. Кармала Октябрьского р-на Оренбургской обл.

Дата рождения

1901

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Пряхин Семен

Мать: Пряхина (Стародубцева) Матрёна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Русина (Русина) Анастасия

Рождение ребёнка
1923

Сын: Пряхин Семен

Мать ребёнка: Русина (Русина) Анастасия

Рождение ребёнка
25.12.1924

Дочь: Неверова (Пряхина) Анна

Мать ребёнка: Русина (Русина) Анастасия

Рождение ребёнка
16.10.1927

Сын: Пряхин Григорий

Мать ребёнка: Русина (Русина) Анастасия

Рождение ребёнка
07.01.1929

Дочь: Ермизина (Пряхина) Александра

Мать ребёнка: Русина (Русина) Анастасия

Смерть
1933
Похороны
Неизвестно

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