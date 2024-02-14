Пряхин Макар
Место рождениях. Кармала Октябрьского р-на Оренбургской обл.
Дата рождения1901
Дата смерти1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Пряхин Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Сын: Пряхин Семен
Мать ребёнка: Русина (Русина) Анастасия
Рождение ребёнка
25.12.1924
Дочь: Неверова (Пряхина) Анна
Мать ребёнка: Русина (Русина) Анастасия
Рождение ребёнка
16.10.1927
Сын: Пряхин Григорий
Мать ребёнка: Русина (Русина) Анастасия
Рождение ребёнка
07.01.1929
Дочь: Ермизина (Пряхина) Александра
Мать ребёнка: Русина (Русина) Анастасия
Смерть
1933
Похороны
Неизвестно