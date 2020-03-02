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Балахнин Алексей Павлович
Балахнин Алексей Павлович
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Древо
Место рождения
Воронеж
, город Воронеж, Воронежская область
Дата рождения
02.03.2020
Пол
Мужской
Отец
Балахнин Павел Александрович
1991 г.р.
Мать
Балахнина Анастасия Александровна
1992 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.2020
Отец:
Балахнин Павел Александрович
Мать:
Балахнина Анастасия Александровна
Воронеж
, город Воронеж, Воронежская область
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