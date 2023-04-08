Борминская Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борминская Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1913 ст.

Дочь: Параскева Николаевна

Отец ребёнка: Борминский Николай Данилович

Рождение ребёнка
28.03.1915 ст.

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Борминский Николай Данилович

Рождение ребёнка
02.09.1916 ст.

Дочь: Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Борминский Николай Данилович

Рождение ребёнка
20.09.1917 ст.

Дочь: Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Борминский Николай Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борминский Николай Данилович

Смерть
Неизвестно
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