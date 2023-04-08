Борминская Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1913 ст.
Дочь: Параскева Николаевна
Отец ребёнка: Борминский Николай Данилович
Рождение ребёнка
28.03.1915 ст.
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Борминский Николай Данилович
Рождение ребёнка
02.09.1916 ст.
Дочь: Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Борминский Николай Данилович
Рождение ребёнка
20.09.1917 ст.
Дочь: Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Борминский Николай Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно