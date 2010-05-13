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Фролов Егор Тимурович
Фролов Егор Тимурович
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Древо
Место рождения
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
13.05.2010
Пол
Мужской
Отец
Фролов Тимур Вадимович
1972 г.р.
Мать
Радиончик Оксана Валерьевна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.2010
Отец:
Фролов Тимур Вадимович
Мать:
Радиончик Оксана Валерьевна
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
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