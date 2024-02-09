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Кадуцкий Сергей Иванович

Место рождения

Ракитянский р-н, хутор Новый Путь, Белгородская обл, Россия

Дата рождения

1958

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Кадуцкий Иван Оверьянович

Мать: Кадуцкая Анна Ивановна

Ракитянский р-н, хутор Новый Путь, Белгородская обл, Россия
Место жительства
Неизвестно
Ракитянский р-н, хутор Новый Путь, Белгородская обл, Россия
Смерть
1982
Ракитянский р-н, хутор Новый Путь, Белгородская обл, Россия
Причина смерти: ЭПИЛЕПСИЯ
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