Кадуцкий Сергей Иванович
Место рожденияРакитянский р-н, хутор Новый Путь, Белгородская обл, Россия
Дата рождения1958
Дата смерти1982
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец: Кадуцкий Иван Оверьянович
Мать: Кадуцкая Анна Ивановна
Ракитянский р-н, хутор Новый Путь, Белгородская обл, Россия
Место жительства
Неизвестно
Ракитянский р-н, хутор Новый Путь, Белгородская обл, Россия
Смерть
1982
Ракитянский р-н, хутор Новый Путь, Белгородская обл, Россия
Причина смерти: ЭПИЛЕПСИЯ