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Конопихин Василий Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1936

Сын: Конопихин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Конопихина Мария Тимофеевна

Можары, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.07.1938

Дочь: Петракова Раиса Васильевна

Мать ребёнка: Конопихина Мария Тимофеевна

Можары, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
23.08.1940

Дочь: Конопихина Нина Васильевна

Мать ребёнка: Конопихина Мария Тимофеевна

Можары, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Военная служба
С 27.07.1944
призван Саралинским РВК. Служил 247 гвардейский стрелковый полк 84 гвардейской стрелковой дивизии, гв. красноармеец
Рождение ребёнка
14.06.1946

Сын: Конопихин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Конопихина Мария Тимофеевна

Можары, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Военная награда
28.11.1946
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Рождение ребёнка
23.06.1949

Сын: Конопихин Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Конопихина Мария Тимофеевна

Можары, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.07.1951

Дочь: Конопихина Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Конопихина Мария Тимофеевна

Можары, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.03.1954

Сын: Конопихин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Конопихина Мария Тимофеевна

Можары, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Военная награда
12.06.1968
Медаль "За боевые заслуги"
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конопихина Мария Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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