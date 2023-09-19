Конопихин Василий Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1936
Сын: Конопихин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Конопихина Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
13.07.1938
Дочь: Петракова Раиса Васильевна
Мать ребёнка: Конопихина Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
23.08.1940
Дочь: Конопихина Нина Васильевна
Мать ребёнка: Конопихина Мария Тимофеевна
Военная служба
С 27.07.1944
призван Саралинским РВК. Служил 247 гвардейский стрелковый полк 84 гвардейской стрелковой дивизии, гв. красноармеец
Рождение ребёнка
14.06.1946
Сын: Конопихин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Конопихина Мария Тимофеевна
Военная награда
28.11.1946
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Рождение ребёнка
23.06.1949
Сын: Конопихин Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Конопихина Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
08.07.1951
Дочь: Конопихина Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Конопихина Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
22.03.1954
Сын: Конопихин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Конопихина Мария Тимофеевна
Военная награда
12.06.1968
Медаль "За боевые заслуги"
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно